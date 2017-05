Hollywoodstar Goldie Hawn legt in ihrer Beziehung vor allem auf eines Wert: Elastizität.

Seit 30 Jahren ist die 71-Jährige mit ihrem Kollegen Kurt Russell liiert - ohne Skandale und ohne Trauschein.

Das Geheimnis für eine langanhaltende Liebe erklärt sich Hawn so: "Es gibt, denke ich, eine Art Elastizität in unserer Beziehung. Andernfalls würde sie wie ein Gummiband reißen. Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, denn manchmal treibt jeder Mann oder jede Frau seinen Partner in den Wahnsinn. Familie. Spaß. Lachen. Sex. Wenn du nicht darauf Acht gibst und dich daran erinnerst, bist du fertig." Wichtig sei es, flexibel zu bleiben und sich zugestehen zu können, dass sich Dinge verändern.

Foto: Reuters/ADREES LATIF

Treu bleiben

Die Schauspielerin gibt zu, dass sowohl sie als auch Kurt während ihrer Beziehung andere Leute attraktiv fanden. Doch es war die Art, wie sie damit umgegangen sind, die die Liebe schlussendlich rettete.

"Ich bin mir sicher, dass es mir passiert ist und es ist Kurt auch passiert - wir sind alle normal", so Goldie offen zum People Magazin.

Foto: rts "Man fragt sich 'Du mochtest den Typen wirklich, oder?' Oder die Frau sagt 'Du hast ihr nachgeschaut'. Meine Antwort wäre 'Natürlich. Warum nicht? Sie ist wunderschön'. Würdest du einen Mann wollen, der nicht hinguckt? Wer fühlt sich nicht inspiriert von Schönheit oder den Kurven einer Frau? Oder von ihrer Art? Also, ehrlich jetzt. Wir sind alle Menschen."

Promi-Vorbilder: Die coolsten Paare in Hollywood