"Glas leer, Bauch voll": Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet 2. Kind

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ist wieder schwanger. "Glas leer, Bauch voll", schrieb die Band auf Instagram unter ein Foto der 41-Jährigen. Auf dem Bild hält die Musikerin ein leeres Glas mit viel Milchschaum in der Hand - auf ihrem erkennbar schon gerundeten Bauch. Mehr Informationen etwa zum Geburtstermin verriet Kloß allerdings nicht.

Zahlreiche Fans der aus dem sächsischen Bautzen stammenden deutschen Band schickten Glückwünsche als Kommentar. Für die Sängerin ist es das zweite Kind. 2018 wurde ihr erstes Kind geboren. Auf den Social-Media-Seiten der Band schrieb sie damals, zusammen mit dem Vater des Kleinen, Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle: "Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist."