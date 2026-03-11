Gillian Anderson begeistert am Laufsteg der Paris Fashion Week

Kult-Serienstar Gillian Anderson ("Akte X", "The Fall", "Sex Education") feierte ihr Debüt als Model bereits im Herbst 2025 bei der Paris Fashion Week. Nun kehrte die 57-Jährige, erneut im Rahmen der Paris Fashion Week, auf den Laufsteg zurück und begeisterte als Star der Miu Miu-Show. Anderson kam die Ehre zuteil, die Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 abzuschließen. Kritiker und Fans sind sich einig: Anderson überzeugte am Laufsteg mit Eleganz und Stil.

Zeitlose Eleganz, die Selbstbewusstsein ausstrahlt

Anderson trug ein auf den ersten Blick schlichtes Minikleid in einem warmen Gelbton, das mit kunstvollen Gold- und Silberverzierungen sowie einem auffälligen Ausschnitt versehen war. Ihre blonden glatten Haare wurden mit einem Zacken-Haarreif gestylt. Generell spielte der Look mit zurückgenommener und zeitloser, aber doch selbstbewusster Eleganz. Komplettiert wurde er durch braune High Heels. Anderson schritt über einen Laufsteg, der mit Gras gestaltet war.

Auf Instagram zeigte sich die Ex-"Dana Scully" begeistert davon, Teil der Modenschau gewesen zu sein, und schrieb: "Was für eine Ehre, die Show von Miu Miu abzuschließen. Kneife mich immer noch."