Yolanda Hadid: Hat sie absichtlich versucht, Gigis Beziehung zu zerstören?

Nun scheint der Fall eine neue Wendung zu nehmen. Das Portal Bravo and Cocktails soll einen Hinweis darauf erhalten haben, dass Yolanda Hadids Behauptungen über Malik erfunden gewesen sein sollen. Eine ehemalige Assistentin der 58-Jährigen behauptet, die Anschuldigungen seien eine glatte Lüge gewesen. Das ehemalige Model habe Malik lediglich von ihrer Tochter und Enkelin fernhalten wollen.

"Sie wollte, dass er nach England deportiert wird, um mit ihn los zu werden zu werden. Er kann überhaupt nicht in die Staaten kommen", heißt es in einer weiteren von Bravo and Cocktails veröffentlichten Behauptung. "Die Geschichte ist komplett erfunden, aber da er nicht ganz nüchtern ist, kommt man leichter über ihn hinweg."

Von dem vermeintlich so finsteren Plan Yolanda Hadids soll ihre Tochter Gigi zudem nichts gewusst haben. Auch ihre Schwester Bella sei nicht im Bilde.