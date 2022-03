Kylie Jenner zeigt Diamantring: Heimliche Hochzeit mit Travis Scott?

Mit einem Foto auf Instagram hat Kylie Jenner Gerüchte um eine heimliche Hochzeit mit dem Vater ihrer beiden Kinder, Musiker Travis Scott, angeheizt.

Kylie Jenner: Ist das etwa ein Ehering?

Am Donnerstag, dem St. Patrick's Day, teilte die Unternehmerin in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story einen Schnappschuss von ihrer French-Nail-Maniküre. Doch ihre Nägel waren es nicht, welche die Aufmerksamkeit ihrer Follower erweckten und auch nicht die Hermès-Kelly-Tasche, die im Bild zu sehen ist - sondern ein funkelnder Diamantring an Jenners Hand. Dieser veranlasste ihre Fans zu mutmaßen, dass sie und Travis Scott verheiratet sind.

Den Ringfinger der linken Hand des Reality-Stars zieren zwei Ringe. Zusätzlich zu einem zweireihigen Diamantklunker trägt Jenner einen etwas schlichteren Diamant-Ring, der laut Page Six von Cartier sein soll und dessen Wert auf knapp 5.000 Dollar geschätzt wird.

Fans fragen sich, ob es sich dabei etwa um einen Hinweis auf eine Hochzeit mit Scott handelt - auch wenn Jenner die Spekulationen bisher mit keiner Silbe kommentiert hat.