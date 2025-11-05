Gerüchte um Neustart: Eva Mendes äußert sich zu Situation mit Ryan Gosling

Ihre Privatsphäre und die ihrer Kinder ist Ryan Gosling und Eva Mendes sehr wichtig: Hollywoodreporter haben bis heute nicht herausgefunden, wo genau sie wohnen. Auch ihr genauer Beziehungsstatus war lange Zeit unklar. Dass Mendes ihren langjährigen Partner 2022 in der australischen Sendung "Today" als ihren "Ehemann" bezeichnete, gilt bisher als der einzige Hinweis darauf, dass die beiden verheiratet sind. Interviews über ihr gemeinsames Leben gibt das Paar selten.

Nun hat Eva Mendes eine Ausnahme gemacht, als es darum ging, kursierende Gerüchte über sie und Gosling zu dementieren.

Gosling und Mendes: Umzug nach England?

Jüngsten Berichten zufolge hieß es, das Paar und seine zwei Töchter Esmeralda und Amada seien nach Großbritannien gezogen. Die Schauspielerin bestätigte jedoch am Montag, dem 3. November, dass die vierköpfige Familie ihren Wohnsitz weiterhin in Los Angeles hat.

Die Daily Mail hatte zuvor über einen vermeintlichen Umzug nach Europa berichtet. Im Oktober hieß es Gosling, hätte ein Haus in Nordlondon gekauft hätten und dass Esmeralda und Amada in London zur Schule gingen.