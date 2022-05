Mendes und Ryan Gosling: Wer daheim die Hosen anhat

Seit 2011 sind Ryan Gosling und Eva Mendes nun schon ein Paar. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Über das Privatleben der beiden Schauspieler erfährt man verhältnismäßig wenig, die beiden halten sich mit Details über ihren Ehealltag für gewöhnlich bedeckt. Sie gelten an sich aber als äußerst bescheiden und leben seit Jahren skandalfrei. Auch was die Aufteilung der häuslichen Pflichten anbelangt, gibt es offenbar keine Streitereien bei dem Hollywoodpaar. Sie putzt, er kocht, wie Mendes nun in einem Interview mit dem Magazin People verraten hat.

Gosling und Mendes: Klare Aufgabenaufteilung

Sie selbst würde viel Zeit in der Küche verbringen. Putzen und Geschirrspülen machen ihr Spaß, sie sei aber nicht diejenige, die kocht, plauderte Mendes aus. Das würde ihr Ehemann übernehmen. "Ryan ist der Koch. Er ist ein unglaublicher Koch", schwärmte die 48-Jährige über Ryan Gosling. "Ich denke, dass es eine wirklich schöne Balance zwischen 'Du kochst, ich putze' gibt. Und es funktioniert einfach für uns."