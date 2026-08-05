George R. R. Martin berichtet von „Traurigkeit und Depressionen“

Sechs Monate lang meldete sich Fantasy-Autor George R. R. Martin in seinem Blog nicht zu Wort. Nun erklärt der 77-Jährige seinen Fans den zeitweisen Rückzug - und macht deutlich, dass er eine schwere Zeit hinter sich hat: In seinem ersten persönlichen Beitrag seit Februar 2026 macht Martin eine Phase von Depressionen und Traurigkeit öffentlich.

„Dieses Jahr war ... gelinde gesagt stressig“, schreibt der US-Autor, der für seine Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ bekannt ist, die Vorlage für die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ war. „Es ist so viel passiert, es war überwältigend. Einige großartige Dinge, aufregende Dinge. Träume, die wahr geworden sind.“ Aber es habe auch Albträume gegeben. „Ich habe Freunde verloren. Ich habe gegen Traurigkeit und Depressionen gekämpft.“

Ohne ins Detail zu gehen, schreibt Martin weiter: „Das Schlimmste steht vielleicht noch bevor.“ Er verweist darauf, dass er vergangenen September 77 Jahre alt geworden sei und fügt hinzu: „Und ich sage euch: Alt zu werden macht keinen Spaß. Aber es gab auch wundervolle Momente.“ Zugleich betont er, es gebe so viel, worüber er schreiben könnte: „Ich werde versuchen, etwas aufzuholen ... und meine Gehilfen werden mir dabei helfen.“ Aber seine Blog-Beiträge würden „wahrscheinlich kurz und hastig ausfallen“, so Martin.

Emmy-Nominierungen ein Highlight

Der Autor nennt als „ein Highlight“ die neun Emmy-Nominierungen für „A Knight of the Seven Kingdoms“, den zweiten „Game of Thrones“-Ableger nach dem Ende der Originalserie im Jahr 2019. Er hoffe, dass er am 14. September selbst an der Verleihung des Fernsehpreises in Los Angeles teilnehmen könne, schreibt Martin: „Aber das hängt von ... nun ja, von vielen Dingen ab.“