George Clooney will die nächsten "20, 25 Jahre" noch intensiv leben

"Ich hatte dieses Gespräch mit Amal, als ich 60 wurde", so Clooney. "Ich sagte: 'Schau, ich kann immer noch Basketball spielen. Ich kann immer noch herumlaufen. Ich kann immer noch so ziemlich alles tun, was ich mit 30 Jahren getan habe. Aber in 30 Jahren bin ich 90. Das ist eine große Zahl. Mein Vater hat sie gerade erreicht. Und es gibt ein paar Dinge, die man dann nicht mehr schafft, egal wie viele Müsliriegel man isst."

Am 27. September feierten die Clooneys ihren zehnten Hochzeitstag. Am Rande eines Events, das in New York City von der Clooney Foundation for Justice ausgerichtet wurde, hatten sie zu jener Zeit verraten, was die Unterstützung des jeweils anderen für sie immer noch bedeutet. "Ich würde alles unterstützen, woran meine Frau beteiligt ist", erzählte George auf dem roten Teppich im Gespräch mit dem US-Promimagazin People. "Sie steht immer auf der richtigen Seite der Geschichte, und ich bin immer so stolz darauf, mit ihr im selben Raum zu sein, egal was ist", so der Hollywoodstar. Amal ergänzte: "Er ist ein großartiger Fürsprecher, und es bedeutet mir so viel, dass wir diese Arbeit zusammen machen können." Es sei eine Veranstaltung, "bei der wir die ganze Aufmerksamkeit auf die Menschen lenken können, die sonst nicht genug davon bekommen", so George.

Clooney überlegt zweimal, ob er ins Spital fährt