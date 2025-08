George Clooney: Derbe Reaktion auf Kritik an seinem Schauspieltalent

Auf die Kritik, die seine Vielseitigkeit als Schauspieler infrage stellt, konterte Clooney mit der Behauptung, es sei ihm "scheißegal", was andere denken.

George Clooney: "Ist mir scheißegal"

Der 64-Jährige äußerte sich einem neuen Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair zu den Äußerungen von Hunter Biden. "Sagen die Leute etwa, ich spiele nur mich selbst? Das ist mir scheißegal", lautete der Kommentar des Hollywood-Filmstars und Regisseurs.

Clooney ließ es sich dabei aber nicht nehmen, seinen Ruf in der Filmfabrik zu verteidigen.

"Es gibt nicht viele Jungs in meiner Altersgruppe, die sowohl in großen Komödien wie 'O Brother, Where Art Thou?' als auch in 'Michael Clayton' oder 'Syriana' mitspielen dürfen", fuhr er fort. "Wenn das also bedeutet, dass ich die ganze Zeit mich selbst spiele, ist mir das scheißegal."

Clooney, der für seine Rolle in dem US-amerikanischen Politthriller "Syriana" von Stephen Gaghan einen Oscar gewann, zitierte dann den Charakter, den er in neuen Filmen spielt, nämlich Jay Kelly: "Haben Sie schon einmal versucht, sich selbst zu spielen? Das ist schwer."

"Jay Kelly" ist ein Coming-of-Age-Comedy-Drama unter der Regie von Noah Baumbach und nach dem Drehbuch von Baumbach und Emily Mortimer. Zu den Hauptdarstellern gehören neben George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern und Billy Crudup. "Jay Kelly" soll im November 2025 in die Kinos kommen.