Schluss mit Liebe: George Clooney hat keine Lust mehr

US-Schauspieler George Clooney ("Out of Sight") lässt die Hollywood-Romantik hinter sich. "Ich mache keine Liebesfilme mehr", sagte er in einem Interview mit dem US-Sender CBS News. "Ich versuche nicht, mit 25 Jahre alten Hauptdarstellern zu konkurrieren. Das ist nicht mein Job."

Mit 63 Jahren probiert er etwas Neues aus: Im März gab er als Pionierjournalist Edward R. Murrow sein Debüt am Broadway – und stieß auf den Brettern von New Yorks berühmter Theatermeile auf Herausforderungen. "Es ist nervenaufreibend und es gibt Millionen Gründe, warum es dumm ist, das zu tun", sagte der Hollywood-Star. Es sei nicht leicht, die Zuschauer von der Reise in das Jahr 1954 zu überzeugen.