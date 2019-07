Gemma Chan hat "mit Céline Dion im Bus an einer Stange getanzt"

Pole-Dance mit Céline

Dem nicht genug, hatte sie einer beispiellose Begegnung auf dem Rückweg von der berühmten After-Party der New Yorker Gala. Sie habe sich einen Bus mit Sängerin Céline Dion (51) und ihren Tänzern geteilt, so Chan. Doch die offenbar vergnügte Reisegesellschaft saß nicht einfach herum, sondern tanzte an einer Stange - wie im Stripclub. Dion forderte die junge Schauspielerin dann kurzerhand zum Mitmachen auf.

"Sie ist eine absolute Legende", so Chan weiter. "Ich und sie und ihre Tänzer, die einfach in diesem Bus getanzt haben. Es war die beste halbe Stunde meines Lebens. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Nichts wird das übertreffen. Ich habe mit Céline Dion im Bus an einer Stange getanzt!"

Die 36-Jährige besitzt ein Video des bizarren Moments, das sie allerdings nie mit der Öffentlichkeit teilen wolle.