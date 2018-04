Gemischte Reaktionen auf Conchitas HIV-Outing

Nachdem sie von ihrem Ex-Freund erpresst wurde, der ihre HIV-Infektion an die Medien spielen wollte, trat Conchita die Flucht nach vorne an und machte ihre HIV-Diagnose selbst via Instagram publik. "Heute ist der Tag gekommen, mich für den Rest meines Lebens von einem Damoklesschwert zu befreien: Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv", so die Sängerin. Nur ihrer Familie hätte sie "die Aufmerksamkeit für den HIV-Status ihres Sohnes, Enkels und Bruders gerne erspart".

Welle der Unterstützung

Die ersten Reaktionen auf ihr Posting sind zum Großteil positiv. In der Kritik steht nun vor allem ihr Ex-Freund. Die meisten Fans unterstützen sie nach dem Outing und erklären:

"Respekt für deine Offenheit und deinen Mut, du bist ein wunderbares Vorbild für so viele!!"

"Du bist die gleiche Person mit oder ohne HIV. Lass Dich nicht erpressen. An den Erpresser: fuck you. Bad Karma."

"Du hast es so weit gebracht! Keiner sollte dir ein schlechtes Gewissen machen! Jeden anderen Menschen könnte es genauso treffen wie dich und falls dir jemand sagen sollte das du durch diese Diagnose weniger attraktiv, klug, stark und inspirierend bist ist dumm denn DU bist das BESTE Beispiel das jeder seine Träume erfüllen kann."

"Laß dich einschüchtern. Zeig Stärke. Du bist Klasse."