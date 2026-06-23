Gehirn-OP: Hubert Fella darf nach 5 Wochen Spital und Reha nach Hause

Die deutsche TV-Persönlichkeit Hubert Fella ("Hot oder Schrott - Die Allestester") darf nach einer überstandenen Gehirn-OP das Spital verlassen.

"Hallo, meine Lieben, ich wünsch euch einen schönen Wochenstart. Ich darf morgen heim, Dienstag, und freue mich wie ein kleines Kind, nach fünf Wochen endlich wieder heimzukommen", schrieb Fella am Montag auf Instagram zu einem Video, in dem er näher auf die zurückliegende Zeit eingeht.

Er sei zwei Wochen im Krankenhaus in Bad Neustadt und drei Wochen auf Reha in Bad Kissingen gewesen und freue sich nun "tierisch", nach Hause zu können. "Wenn alles gutgeht, ist Ende August wieder alles gut", so Fella. Zahlreiche Fans übermittelten im Kommentarbereich Genesungs- und Glückwünsche.