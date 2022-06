Fürstin Charlène schwänzt Termin: Albert allein an Velobungstag

Fürstin Charlène und Albert II. sind diese Woche zusammen mit ihren beiden Kindern Jacques und Gabriella nach Norwegen gereist. Es handelt sich um die erste offizielle Auslandreise, die Charlène seit ihrer Rückkehr an den Fürstenhof zusammen mit ihrem Ehemann unternimmt.

Albert an 12. Verlbungstag ohne Charlène

In Oslo trafen sich Monacos Fürst und seine Frau mit König Harald, Königin Sonja, Prinz Haakon, Prinzessin Mette-Marit und Prinzessin Märtha Louise auf dem königlichen Anwesen Bygdø Kongsgård zu einem privaten Mittagessen. Anschließend besuchten Charlène und Albert mit Prinz Haakon die Ausstellung "Sailing the Sea of ​​Science" im Frammmuseum, welche von Albert II. eröffnet wurde und die sich den Expeditionen seines Vorfahren Albert I. widmet. Einem weiteren Termin blieb seine Ehefrau allerdings fern.

Als der Fürst am Donnerstag, den 23. Juni, in Longyearbyen auf Spitzbergen eine Büste seines Urgroßvaters anlässlich von dessen 100. Todestages enthüllte, tat er dies ohne seine Charlène.