Fürst Albert tauscht beim Eierfärben Anzug gegen Hawaii-Hemd

Zuletzt hat Fürst Albert eher mit kritischen Tönen auf sich aufmerksam gemacht. Die zuletzt von Prinz Harry und Herzogin Meghan erhobenen Vorwürfe gegen das britische Königshaus hätten in der Öffentlichkeit nichts verloren, meinte er. Er habe zwar Verständnis für den Druck, unter dem die beiden sich befunden hätten. "Es muss aber nicht auf diese Art und Weise in der Öffentlichkeit ausgebreitet werden", sagte Albert der BBC Ende März. "Diese Art der Unterhaltung sollte im engen Kreis der Familie stattfinden", so der Prinz weiter.

Meghan und Harry hatten Anfang März in einem ausführlichen Interview mit der US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben. Unter anderem berichtete Meghan, ihr sei trotz Suizidgedanken keine Unterstützung gewährt worden. Auch rassistische Äußerungen über die Hautfarbe ihrer Kinder mit Prinz Harry seien gefallen.