Für "Oppenheimer"-Rolle: Cillian Murphy magerte mit Extrem-Diät ab

Mit "Oppenheimer" hat sich Regisseur Christopher Nolan an die Biografie eines Mannes gewagt, dessen Rolle in der Geschichte umstritten bleiben muss. Denn J. Robert Oppenheimer ging das Risiko ein, eben jene Welt, die er vor dem finalen Zugriff der Nazis retten wollte, selbst zu zerstören. Ab 1942 war der deutsch-jüdischstämmige US-Physiker als Leiter des "Manhattan Project" federführend am Bau der ersten Atombombe beteiligt. Gespielt wird Oppenheimer von Cillian Murphy, der sich laut seiner Kollegin Emily Blunt, die im Film in der Rolle von Oppenheimers Ehefrau Kitty zu sehen ist, einer extremen Diät unterzogen haben soll.

"Oppenheimer": Cillian Murphy soll kaum etwas gegessen haben

Im Interview mit Extra sagte Blunt über Murphy: "Er war so abgemagert." Während er sich auf die Rolle des extrem schlanken Physikers vorbereitete, soll der irische Schauspieler kaum Nahrung zu sich genommen haben.

