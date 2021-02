Für diesen Politiker schwärmte Prinzessin Diana

Lady Diana bleibt unvergessen. Selbst nach ihrem tragischen Tod im Jahr 1997 beschäftigt das Leben der "Königin der Herzen" Royal-Fans, Hollywood und die Boulevardpresse. Derzeit sorgt eine Enthüllung von Investor und Mulitmilliardär Warren Buffet über die Prinzessin für Schlagzeilen. Bereits 2012 hatte der heute 90-Jährige ein pikantes Detail über die frühere Ehefrau von Prinz Charles im amerikanischen Frühstücksfernsehen beim Sender CNBC ausgeplaudert. Doch erst jetzt ging das Interview viral.

Diana bezeichnete Bil Clinton als "Sexiest Man Alive"

Laut Warren soll Diana zu Lebzeiten von einem ranghohen Politiker angetan gewesen sein. Wie der Investor verriet, habe Williams und Harrys Mutter für keinen Geringeren als den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton geschwärmt.

Buffet lernte Lady Diana erstmals auf einer Party persönlich kennen. "Ich war einmal alleine mit Prinzessin Di auf einer Party in einem Raum. Irgendwie befinden wir uns in dieser Bibliothek", sagte er. Offenbar hatte die Begegnung damals einen großen Eindruck auf ihn gemacht. "Ich hatte Probleme, mich an meinen Namen zu erinnern, mir fiel nichts ein, was ich sagen konnte, und es war eine totale Katastrophe", schilderte der Investor seine Nervosität.