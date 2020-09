Frisch verheiratete Prinzessin Beatrice in Babygeschäft gesichtet

Fast zwei Monate ist es her, dass die britische Queen-Enkelin Beatrice ihrem Edoardo Mapelli Mozzi in einer vergleichsweise bescheidenen Zeremonie in Windsor das Jawort gab. Unter den rund 20 Gästen, die die Zermonie besucht haben sollen, befanden sich Königin Elizabeth II., ihr Mann Prinz Philip - und ihre Eltern Prinz Andrew und Sarah Ferguson, die auf den offiziellen Fotos nicht zu sehen waren. Danach soll sich Eugenie erstmal in die Flitterwochen verabschiedet haben.