Freund von Hugh Jackman: Nach Untreue-Statement macht er mit dem Leben weiter

Furness habe in New York die Scheidung eingereicht, berichteten US-Medien übereinstimmend diese Woche und beriefen sich dabei auf Gerichtsunterlagen. Beide Seiten hätten sich in Details geeinigt, jetzt müsse nur noch ein Richter formell zustimmen, berichtete das Promiportal TMZ.com. Weitere Einzelheiten, etwa über finanzielle Absprachen der zweifachen Eltern, wurden nicht bekannt. Jackman soll inzwischen mit seiner Kollegin Sutton Foster liiert sein.

"Tiefe Wunde"

Gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail deutete Furness an, dass Untreue eine Rolle bei der Trennung gespielt haben könnte. "Mein Herz und mein Mitgefühl gilt allen, die die traumatische Reise des Betrugs durchgemacht haben", so die 69-Jährige in ihrem Statement. Die Situation beschrieb sie als "eine tiefe Wunde". Ihr Glaube habe ihr aber geholfen, "das Scheitern einer fast drei Jahrzehnte währenden Ehe zu bewältigen", so Furness, die auch das Positive sieht, weiter. "Es tut vielleicht weh, aber wieder zu dir selbst zurückzufinden und innerhalb der eigenen Integrität, Werte und Grenzen zu leben, bedeutet auf lange Sicht Freiheit", so die Schauspielerin. Sie glaube, dass keine Beziehungen im Leben zufällig ist. "Ich bleibe dankbar", schloss sie.

"Es geht ihm gut"

Der australische Radiomoderator Gus Worland, der seit seiner Kindheit eng mit Hugh Jackman befreundet sein soll, gab daraufhin einen kleinen Einblick in sein Leben. In der Sendung "Ben Fordham Live" auf Furness' Erklärung angesprochen, habe Worland gesagt: "Man wünscht niemandem, dass er durchmachen muss, was sie durchgemacht haben. Und sie gehen noch dazu öffentlich durch all das, weil sie so berühmt sind", zitiert das US-People-Magazin aus dem Gespräch. "Eine Sache, bei der ich wirklich streng war, oder diszipliniert, ... ist, sie tun zu lassen, was sie tun mussten." Er habe Jackman kürzlich in New York besucht, "und es geht ihm gut. Er kommt gut zurecht. Er macht mit seinem Leben weiter und ich hoffe, dass Deb das auch tut".

Furness und Jackmann hatten ihre Trennung im September 2023 verkündet. Sie seien damit gesegnet gewesen, fast drei Jahrzehnte lang eine "wunderbare, liebevolle Ehe" geteilt zu haben, hieß es damals in einer gemeinsamen Erklärung. Doch nun hätten sie sich für eine Trennung entschieden, um ihren "individuellen" Weg zu verfolgen.