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Französischer Sänger Patrick Bruel der Vergewaltigung beschuldigt

Der 67-Jährige bleibt auf freiem Fuß.
11.06.2026, 10:00

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Patrick Bruel spricht in ein Mikrofon.

Der französische Sänger und Schauspieler Patrick Bruel ist von der Justiz offiziell der Vergewaltigung beschuldigt worden. Außerdem würden dem 67-Jährigen versuchte Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und sexuelle Belästigung vorgeworfen, erklärte am Mittwochabend der zuständige Richter in Nanterre bei Paris. Dem in Frankreich als Star geltenden Künstler wird von fast zwei Dutzend Frauen sexuelle Gewalt vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld auch gefordert, dass Bruel in Untersuchungshaft genommen wird. Diesem Antrag kam der Richter nach Angaben einer Anwältin des Sängers nicht nach. Bruel bleibe unter Aufsicht der Justiz auf freiem Fuß.

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Der 67-Jährige weist alle Vorwürfe zurück. Er "habe niemals eine Frau gezwungen", erklärte Bruel im vergangenen Monat auf Instagram. Zugleich sagte er alle bis September geplanten Konzerte ab.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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