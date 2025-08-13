Franziska van Almsick: Frühere Essstörung ist heute ein Warnsignal

Jahrelang hat die frühere Spitzenschwimmerin Franziska van Almsick unter Essstörungen gelitten. 2005 erzählte sie der Bild am Sonntag in einem Interview: "Als ich noch Leistungssport gemacht habe, dachte ich, dass ich mich nur durchtrainiert mögen würde. Und jetzt steh' ich vor dem Spiegel und stelle fest: Die durchtrainierten Beine sind nicht mehr da, und mein Hintern besteht auch nicht mehr nur aus Muskeln. Aber es ist mir inzwischen egal, wenn mein Po ein bisschen dicker wird."

Was ihre Figur angehe, so habe sie sich "super entspannt". Das Gerede interessiere sie nicht mehr: "Wenn mir jemand sagt, dass ich schön schlank sei, bin ich darauf nicht stolz. Genauso wenig berührt es mich noch, wenn jemand meint, ich hätte um die Hüften zugelegt." Sie wisse gar nicht mehr, wann sie sich zuletzt gewogen habe. "Der muskulöse Körper ohne Speck ist nicht mehr mein Schönheitsideal", sagte sie damals.

Franziska van Almsick: Muss "mehr an mich denken"

Nun erzählte die 47-Jährige dem Magazin Gala, dass sich die früheren Symptome manchmal noch melden: "Wenn ich heute in Situationen komme, in denen ich strampele, dann fange ich möglicherweise wieder damit an, weniger zu essen oder darüber nachzudenken, was ich esse", so die zweifache Mutter. Sie sei damals in die Essstörung schlittert, "weil ich das Gefühl hatte, ich habe mein Leben nicht mehr selbst im Griff".