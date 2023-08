Fragwürdig: Detail in Prinz Williams Video mit Charlotte irritiert

William, der den Post mit einem W signierte - ein Zeichen dafür, dass er ihn selbst verfasst hatte - gratulierte auch den Spanierinnen zum Sieg. Er hatte vor dem Finale in der Kritik gestanden, weil er nicht zu dem Endspiel im australischen Sydney angereist war, obwohl er Präsident des englischen Fußballverbands FA ist.

Frauenfußball nicht nur für Frauen

In einer Videobotschaft an das Team hatte er sich für seine Abwesenheit entschuldigt. "Es tut uns Leid, dass wir nicht persönlich anwesend sein können, aber wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt", sagte er in dem Video, das ihn an der Seite seiner Tochter Prinzessin Charlotte zeigt.