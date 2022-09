Fragiles Glück: Liebes-Comeback bei Stallone mit Schwierigkeiten verbunden

"Sie haben ihre Differenzen, aber in einer langjährigen Ehe wie der ihren wäre es schwierig, sie zu beenden und ihr Vermögen aufzuteilen", behauptet der Insider

Das Vermögen des Paares wird auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt und soll durchaus ein Streitpukt in Flavins Scheidungsantrag gewesen sein. In den Gerichtsdokumenten, die in Palm Beach, Florida, eingereicht wurden, wo das Paar eine 36-Millionen-Dollar-Villa besitzt, beschuldigte Flavin den "Rocky"-Star der "vorsätzlichen Verschwendung von Ehevermögen" - was sich nach dem Scheidungsgesetz von Florida auf übermäßige Ausgaben oder Kreditaufnahme von einem Ehepartner bezieht.