Fotos von Brooklyn Beckhams und Nicola Peltz' 2. Jawort ohne Victoria und David

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben sich kürzlich ein zweites Mal das Jawort gegeben. Dem US-People-Magazin zufolge erneuerte das Paar am 2. August sein Eheversprechen. "Bei diesem Ereignis geht es darum, die Liebe und gegenseitige Hingabe zu ehren (...) und eine Erinnerung zu schaffen, die sie für immer begleiten wird", hatte People eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld der beiden zitiert. Brooklyn ist Unternehmer und das älteste Kind von David und Victoria Beckham. Mit Regisseurin und Schauspielerin Nicola ist er seit 2022 verheiratet. Ihr Vater ist der schwerreiche amerikanische Investor Nelson Peltz. Peltz ist es auch, die auf Instagram nun zahlreiche Eindrücke des großen Tages teilt: Auf mehreren Fotos ist sie etwa im weißen Kleid samt Schleier oder beim Fertigmachen mit ihrer Mutter Claudia Heffner zu sehen. Auch Papa Peltz war zugegen. Dem US-Promiportal TMZ zufolge fand die Zeremonie allerdings ohne Brooklyns Familie statt - David, Victoria und seine Brüder Cruz und Romeo sollen demnach gefehlt haben. Auch auf den veröffentlichen Bildern sucht man sie vergeblich.

"Es war wunderschön" Brooklyn selbst hatte dem Magazin People am Rande einer Veranstaltung in Los Angeles erzählt: "Es war wunderschön." Es sei darum gegangen, eine "wirklich schöne Erfahrung, eine wirklich süße Erinnerung" zu schaffen. Das dürfte gelungen sein. "Um ehrlich zu sein, könnte ich jeden Tag aufs Neue mein Eheversprechen mit ihr erneuern." Beckham weiter: "Ich denke, das Wichtigste, was man tun kann, ist, den Menschen zu finden, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen möchte. Das prägt einen definitiv als Person. Ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat wirklich Spaß gemacht." Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt. Das Jawort fand dann in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach statt. Nach Angaben der New York Post ist das Anwesen, auf dem gefeiert wurde, mehr als 4000 Quadratmeter groß und 123 Millionen US-Dollar wert. Zu den Gästen gehörten der Zeitung zufolge unter anderem das Ehepaar Beckham, Tennisstar Serena Williams, die Schauspielerin Eva Longoria und der Promi-Koch Gordon Ramsay. Die Gäste waren nach Angaben der Vogue darum gebeten worden, zur Unterstützung der Ukraine zu spenden.