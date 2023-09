Fotos aufgetaucht: Meghans Überraschungs-Besuch in Düsseldorfer Café

Von 9. bis 16. September fanden in Düsseldorf die Invictus Games statt. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren vor Ort, um die 2014 von Harry ins Leben gerufene internationale Sportveranstaltung zu unterstützen. Doch wie Fotos, die jetzt aufgetaucht sind, zeigen, hat die Herzogin von Sussex abseits der Invictus Games einen weiteren Termin in Deutschland absolviert, der ihr offenbar sehr am Herzen lag - ohne ihren Ehemann.

Herzogin Meghan: Solo-Termin in Düsseldorf

Die Herzogin von Sussex stattete einem Gemeinschaftscafé für obdachlose Mädchen und Frauen einen Überraschungsbesuch ab.

