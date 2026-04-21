Finderlohn: Madonna vermisst nach Coachella-Auftritt Kostüme

US-Popikone Madonna vermisst nach ihrem Auftritt beim Musikfestival Coachella mehrere Kostüme und bietet einen Finderlohn an. Abhandengekommen seien ein Jackett, ein Korsett, ein Kleid sowie weitere Kleidungsstücke aus ihrem Fundus, schrieb Madonna in einer Instagram-Story am Montagabend (Ortszeit). Auf Instagram-Bildern ist die Sängerin in einem pinken und einem lavendelfarbenen Outfit zu sehen.

"Das sind nicht einfach nur Kleider, sie sind Teil meiner Geschichte", schrieb Madonna, die am Freitag überraschend mit US-Popstar Sabrina Carpenter im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand. Dort sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker "Like a Prayer". Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten; 2015 hatte sie dort einen Gastauftritt bei Rapper Drake.