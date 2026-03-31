Fernsehmoderatorin Verona Pooth bekam gefälschte Pornobilder von sich

Fernsehmoderatorin Verona Pooth hat nach eigenen Worten erfolglos Anzeige wegen gefälschter pornografischer Bilder von sich erstattet. "Ich habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen, darunter auch pornografische Bilder, auf die mein Kopf montiert wurde", sagte die 57-Jährige der Illustrierten Bunte. Dazu seien handgeschriebene Texte gekommen, deren Inhalt sie gar nicht wiederholen wolle.

Sie habe den Fall zur Anzeige gebracht, doch der Absender hätte nicht ermittelt werden können. "Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten und macht wütend und auch ängstlich", sagte Pooth. Was sie zusätzlich überrascht habe, war dieses Gefühl von Scham. "Rational weiß man, dass man keinerlei Schuld trägt - und trotzdem fühlt man sich bloßgestellt und in seiner Würde verletzt."