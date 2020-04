Fein! Die Nanny kommt zurück: Fran Drescher geht wieder auf Sendung

Drescher hat als kleinen Vorgeschmack schon ein Kurzvideo auf Instagram gestellt und da fällt auf, dass sich vor allem Benjamin Salisbury extrem verändert hat.

Mittlerweile ist der Schauspieler und Synchronsprecher 39 Jahre alt, seit 2006 verheiratet und Vater von zwei Kindern. Zuletzt war er 2005 in „Numbers – Die Logik des Verbrechens“ in einer Gastrolle zu sehen. Wenig hörte man auch von Lauren Lane (59), die jetzt hauptsächlich im Theater tätig ist. Sie ist derzeit auch Dozentin an der Fakultät für Schauspiel in Texas.