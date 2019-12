Fehlalarm: Aaron Carter bekam Besuch von der Polizei

Die Sanitäter hätten den Sänger ("Crush On You") gefragt, ob er Tabletten genommen habe oder sich etwas antun wolle, sagte Carter TMZ.com. Das sei aber nicht so gewesen - er sei bloß eingeschlafen. Er werde die Polizei bitten, seine Tür zu reparieren, sagte Carter weiter. Der 32-jährige Bruder von Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter (39) hat schon mehrfach öffentlich über seine Drogen-Vergangenheit gesprochen. Er ist nach eigenen Angaben aber inzwischen clean.