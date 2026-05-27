Falsche Todesmeldung von Bee Gee Barry Gibb sorgt für Aufregung im Netz

Mit einer Falschmeldung zum Tod des letzten überlebenden Bee Gees Barry Gibb hat eine inzwischen abgeschaltete Facebook-Seite für Aufregung im Internet gesorgt. Die Seite "R.I.P. Barry Gibb" sammelte innerhalb kurzer Zeit fast eine Million Likes, wie das Promiportal TMZ berichtete. Auf der Seite wurde fälschlicherweise der Tod des 79-jährigen Bee-Gee-Sängers verkündet, dessen markante Falsettstimme die größten Hits der Band prägte.

Viele Fans glaubten die Falschmeldung, wie TMZ weiter berichtete. Schließlich meldete sich jedoch Familie des Musikers zu Wort: Der "Stayin' Alive"-Sänger sei gesund und glücklich, zitierte das Magazin aus Familienkreisen. Laut TMZ ist Barry Gibb nicht der erste Prominente, der von solchen Falschmeldungen betroffen ist: Auch Justin Bieber, Tom Hanks und Jon Bon Jovi seien bereits aufsehenerregend für tot erklärt worden.