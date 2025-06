Ezra Miller: Hollywood-Comeback nach Skandalen auf "wackeligen Beinen"

In der Vergangenheit war Miller in gleich mehrere Skandale und rechtliche Probleme verstrickt (zeitweise stand sogar eine Gefängnisstrafe über 26 Jahre im Raum).

Aus der Öffentlichkeit hatte er sich für längere Zeit zurückgezogen - bis er Anfang des Jahres einen kontroversen Auftritt in Cannes hinlegte. Anstatt vor den Fotografen anzuhalten, sprintete er bei den Filmfestspielen einfach an den Presseleuten vorbei, ohne Halt auf dem Red Carpet zu machen.

Zuvor war Miller wegen eines Einbruchs im US-Bundesstaates Vermont angezeigt worden, vor einigen Monaten war er auf Hawaii wegen Unruhestiftung festgenommen worden. Zudem soll er in einer Bar in Island eine Frau gewürgt haben, die jedoch auf eine Anzeige verzichtete.

2022 begab er sich nach eigenen Angaben wegen psychischer Probleme in Behandlung. Er habe in jüngster Zeit eine große Krise durchgemacht und sei sich darüber klar geworden, dass er "komplexe psychische Probleme" habe, erklärte er damals. In einer über seine Agenten verbreiteten Erklärung betonte er, er entschuldige sich "bei allen, die ich mit meinem Verhalten beunruhigt und verärgert habe". Er wolle alles tun, um wieder gesund zu werden, so Miller damals.

Der Schauspieler betrat am Donnerstag beim Filming Italy Sardegna Festival in Cagliari, Italien, zum ersten Mal seit zwei Jahren offiziell den roten Teppich.

Auch über seinen Auftritt bei der Cannes-Premiere von "Die, My Love" von Regisseurin Lynne Ramsey kam Miller zu sprechen. "Ich bin nach Cannes gekommen, um eine meiner engsten Freundinnen weltweit zu unterstützen: Lynne Ramsey – ich halte sie für eine der größten lebenden Filmemacherinnen", sagte er.

Miller behauptete ferner, mit Ramsey an einem noch unbenannten Film zu schreiben, und fügte hinzu: "Das wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich mache", wenn er nach Hollywood zurückkehre. "Ich habe viel geschrieben, weil man das in Ruhe tun kann, was mir sehr entgegenkam."

Cannes sei ein "schwieriger Wiedereinstieg" in die Branche gewesen, doch für Ramsey würde er alles tun. "Wenn man drei Jahre lang in der Wildnis war, empfehle ich nicht, direkt nach Cannes zu fahren, wo jeder Fotograf, jeder Spinner, jeder reiche Völkermord-Freak da ist, verstehen Sie?", so das nonbinäre Enfant Terrible.