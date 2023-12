Experte: Herzogin Meghans geheimes Zeichen an Charles war "gut durchdacht"

Der britische Adelsexperte Duncan Larcombe glaubt allerdings, dass die Stimmung unter Umständen besser sei, als angenommen. Meghan könnte König Charles inmitten des Buch-Skandals ein "gut durchdachtes geheimes Signal" gegeben haben, sagte er dem New Magazine. Die ehemalige Schauspielerin habe nämlich kürzlich ein mit Diamanten übersätes Tennisarmband getragen, das Charles ihr vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 geschenkt hatte. "Das Tragen des Armbands war kein Versehen", so Larcombe. "Wenn dir jemand ein Geschenk macht und du es öffentlich trägst, ist das eine kleine Geste - und in der Welt der Royals bekommen kleine Gesten oft eine große Bedeutung. Es könnte eine Art geheime Botschaft gewesen sein", spekulierte der Adelskenner.

➤ Lesen Sie mehr: Prinz Harry "gezwungen, sich angesichts unsicherer Zeiten an Kalifornien zu gewöhnen"

"Endgame"-Autor kann sich Namen-Leak nicht erklären

Wie die Namen in der niederländischen Version auftauchten, die kurzfristig aus dem Verkauf genommen wurde, ist unklar. Autor Scobie beteuert, er habe die Namen nie aufgeschrieben. Die Übersetzerinnen gaben an, sie hätten in der ihnen vorgelegten Fassung gestanden. Die Times berichtete jüngst, in der vorläufigen Version, die Scobies Agentur an den niederländischen Verlag geschickt hatte, hätten die Namen gestanden, in der späteren Endausgabe aber nicht mehr.