Exfrau würdigt verstorbenen Rapper DMX: "Danke Gott für sein Leben"

"Alles Gute zum Geburtstag an mich. 10. April 1971. Wow, was für eine Fahrt. Was für eine Reise. Wenn ich mir die letzten 50 Jahre meines Lebens ansehe, freue ich mich und danke Gott für alles, was es mich gelehrt hat (...). Verletzungen, Schmerz, Triumph, Widerstand, die Belastbarkeit, die Lektionen, die Beziehungen, die Kraft", vertonte Simmons den kurzen Clip. "Ich feiere heute mein Leben und danke Gott für die 50 Jahre, die er mir gegeben hat. Aber jetzt feiere ich auch meinen Ex-Mann, meinen besten Freund, meinen spirituellen Partner, meinen Mentor." Ich danke Gott auch für sein Leben und seinen Frieden. Für seine Reise und seine Lebenslektionen, die weitergegeben werden und in kommenden Generationen weiterleben werden", schloss sie. DMX und Simmons heirateten 1998 und bekamen vier Kinder: Xavier, Tacoma, Praise Mary Ella und Sean. 2012 reichte sie die Scheidung ein.

DMX war nach Tagen künstlicher Beatmung nach einem Herzanfall im Alter von 50 Jahren gestorben. Der Musiker wurde am Freitag in einer Klinik nördlich von New York für tot erklärt, wie seine Familie mitteilte. "Wir sind zutiefst traurig, heute bekannt zu geben, dass unser geliebter Mensch, DMX, gebürtig Earl Simmons, im Alter von 50 Jahren im White Plains Hospital mit seiner Familie an seiner Seite verstorben ist", hieß es in einer Mitteilung, über die mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Vor dem Krankenhaus in White Plains hatten in den vergangenen Tagen Hunderte Fans Mahnwachen gehalten und für DMX gebetet. Sie spielten dabei seine größten Hits, einige Anhänger tanzten auf der Straße.