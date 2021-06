Ex-"Grey's-Anatomy"-Star Jesse Williams deutet Comeback an

Williams scheint sich dennoch bewusst zu sein, dass sich zahlreiche Fans trotz seines Ausstiegs eine Fortsetzung - vorallem der Liebes-Geschichte rund um "Jackson" und Kollegin "April Kepner" (Sarah Drew) - wünschen würden.

Kommt Jackson Avery zurück?

Die Möglichkeit einer Spin-off-Serie, die sich rein um die Beziehung zwischen "Japril", wie das Filmpaar gern genannt wird, dreht, schließt der Schauspieler jedenfalls nicht aus, wie er am Rande des Tribeca Film Festivals in New York verriet. Es "mache total Sinn", zitiert ihn Insider. "Es ist eine wirklich interessante Sache. Wir würden es toll machen", so Williams, der seinem ehemaligen Co-Star sogleich sprichwörtlich Rosen streut. Drew sei "so eine großartige Person und Schauspielerin". Verprechen wollte er nichts, jedoch schließe er eine derartige Folge-Serie in Zukunft auch nicht aus.

Nach seinem offiziellen Aus gab Williams an, für immer dankbar sein für die "unendlichen Möglichkeiten", die ihm die Serienmacher eröffnet hätten, zu sein. "Die Erfahrung und Ausdauer nach fast 300 Stunden weltweit führendem Fernsehen ist ein Geschenk, das ich immer bei mir tragen werde", hieß es in einer Mitteilung.

Jesse Williams wurde 1981 in Chicago geboren. Vor seiner Schauspielkarriere unterrichtete er Englisch und Geschichte an einer High School. Zuletzt war er in der Amazon-Serie "Little Fires Everywhere" zu sehen.