Ewan McGregor lehnte James Bond ab und spielt lieber Obi-Wan-Kenobi

Am Anfang teilte er sich eine kleine Londoner Wohnung mit zwei weiteren – noch unbekannten – Schauspieltalenten: Der gebürtige Schotte Ewan McGregor, der heute, Mittwoch, den 50er begeht, blieb mit Jason Lee Miller (48), an dessen Seite er in "Trainspotting" (1996) seinen Durchbruch schaffte, und Jude Law (48), der ihm später zwei tolle Rollen wegschnappte ("Shopping", 1994, und "Alfie", 2004), engstens befreundet.

Seine bisher einzige Ehe, mit Filmdesignerin Eve Mavrakis (54), ging im August 2020 nach 15 Jahren in die Brüche. Die beiden haben vier Töchter, zwei davon aus Fernost adoptiert. Ihretwegen gewöhnte sich Ewan (keltisch für "Eibe") schwankend Alkohol und Nikotin ab.