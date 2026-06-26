Evelyn Burdecki berichtet von Dating-Pleiten: Was sie sich dann denkt

Realitystar Evelyn Burdecki hat eigenen Worten zufolge schon einige Körbe von Männern bekommen. „Man denkt sich ja immer bei mir: Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich ihre Dates“, sagte die 37-Jährige der Zeitschrift Bunte. „Das stimmt aber nicht. Ich habe auch Probleme mit meinen Dates. Ich habe total oft auch Männer, die keine Lust haben, mit mir aufs Date zu gehen.“

Die Ex-Dschungelkönigin sagte: „Ich habe jetzt auch bestimmt schon mindestens 15 Abfuhren erhalten.“ In diesen Fällen denke sie sich dann einfach, dass der Mann „nicht der Richtige“ sei, erzählt Burdecki.