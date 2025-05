Schwerer Sturz: Peter Urban muss ESC-Comeback absagen

Grand-Prix-Urgestein Peter Urban hat einen Auftritt im Umfeld des diesjährigen Eurovision Song Contests wegen eines Unfalls kurzfristig absagen müssen. Eigentlich hätte der 77-jährige Hamburger am Abend in Stefan Raab s RTL-Show "Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel" zu sehen sein sollen.

Seine Frau Laura Urban sagte zu RTL, "dass Peter aufgrund seiner Behinderung durch ein fehlendes Hüftgelenk leider am Wochenende gestürzt ist und daher wegen der schmerzhaften Folgeerscheinungen nicht nach Basel anreisen konnte. Es tut ihm in der Seele weh, nicht dabei sein zu können – auch nach über 25 Jahren als TV-Kommentator hat der ESC seinen Zauber für ihn nicht verloren."

Finale am Samstag in Basel

Von 1997 bis 2023 war Urban in Deutschland die Kommentar-Stimme des Eurovision Song Contests gewesen: 25 Mal erklärte er die ESC-Unterhaltungsshows fürs deutsche Publikum, letztmals beim ESC in Liverpool.

Stefan Raab hat in diesem Jahr die Suche nach dem deutschen ESC-Act nach vielen Jahren erstmals wieder zur Chefsache erklärt. Als Sieger der Vorentscheid-Shows tritt das österreichische Musik-Duo Abor & Tynna für Deutschland an. Das Finale ist am Samstag im schweizerischen Basel.