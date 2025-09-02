Ethan Hawke über Liebe zu Uma Thurman: "Gefährlich und aufregend"
Im aktuellen Interview mit der Zeitschrift GQ blickt Filmstar Ethan Hawke (54) auf seine Liebe zu Uma Thurman (55) zurück – und vor allem auf ihre gemeinsame Zeit am Filmset zu "Gattaca".
"Als würde man sich im Sommercamp verlieben"
Hawke und Thurman lernten sich 1996 bei den Dreharbeiten zum Science-Fiction-Film kennen und lieben. Etwas, das unter Schauspielkollegen öfters vorkommt, was Hawke im Interview mit Flaschendrehen vergleicht: "Unsere Arbeit hat eine gewisse Intimität. Fantasievolle Intimität." Und weiter: "Sie ist ein Hochgefühl. Sie fühlt sich gefährlich und aufregend zugleich an. Sie lässt die Stimmung im Leben höherschlagen. Es fühlt sich so an, als würde man sich im Sommercamp verlieben. Es hat keinen Bezug zum Alltag. Das ist die Gefahr."
Zudem war Ende der 1990er Jahre und zu Beginn der 2000er jene Ära, in der Paparazzi ihre Hoch-Zeit hatten. Gossipmedien zeigten sich davor und auch danach nie (mehr) so aggressiv wie zur damaligen Zeit. Auch Hawke war davon betroffen; sein Bestreben, ein Filmstar zu werden, was ihn auch in die Klatschspalten brachte, dürfte auch eine negative Auswirkung auf seine Beziehung mit Thurman gehabt haben, deutet er an: "Es ist demütigend. Es ist fast demütigend, selbst wenn [die Medien] positive Dinge sagen."
Hawke und Thurman waren von 1998 bis 2004 verheiratet. Der Grund soll die Untreue von Hawke gewesen sein, hieß es damals. Thurman beschrieb die Scheidung in der Talkshow von Oprah Winfrey 2005 als "qualvoll", auch sprach sie von "Verrat" seitens Hawkes. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.
Seit 2008 ist Hawke mit der ehemaligen Nanny seiner Kinder verheiratet. Sie haben zwei Töchter zusammen.
