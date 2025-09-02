Ethan Hawke über Liebe zu Uma Thurman: "Gefährlich und aufregend"

Im aktuellen Interview mit der Zeitschrift GQ blickt Filmstar Ethan Hawke (54) auf seine Liebe zu Uma Thurman (55) zurück – und vor allem auf ihre gemeinsame Zeit am Filmset zu "Gattaca".

"Als würde man sich im Sommercamp verlieben"

Hawke und Thurman lernten sich 1996 bei den Dreharbeiten zum Science-Fiction-Film kennen und lieben. Etwas, das unter Schauspielkollegen öfters vorkommt, was Hawke im Interview mit Flaschendrehen vergleicht: "Unsere Arbeit hat eine gewisse Intimität. Fantasievolle Intimität." Und weiter: "Sie ist ein Hochgefühl. Sie fühlt sich gefährlich und aufregend zugleich an. Sie lässt die Stimmung im Leben höherschlagen. Es fühlt sich so an, als würde man sich im Sommercamp verlieben. Es hat keinen Bezug zum Alltag. Das ist die Gefahr."