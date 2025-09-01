Liebes-Aus bei Melissa Naschenweng und Toni Gabalier?

Nur einmal haben sich Schlagersängerin Melissa Naschenweng und der Bruder von Andreas Gabalier, Toni, als Paar gemeinsam gezeigt. Das war im Jahr 2023 bei der Premiere von "Mamma Mia" bei den Seefestspielen Mörbisch.

"Ich habe die Beziehung öffentlich gemacht und bin dazu gestanden und ich glaube, das heißt schon was, wenn man mich kennt. Und es hat sich nicht verändert. Es ist alles gut", sagte sie im November 2023 noch in einem KURIER-Talk.

Doch jetzt dürfte nicht mehr alles gut sein. Denn wie die Kronenzeitung schreibt, seien die beiden kein Paar mehr. Manager Julian Böhm meinte diesbezüglich zur Bildzeitung: "Melissa möchte sich zu privaten Dingen nicht äußern.“ Auch wenn es bei Naschenweng in der Liebe nicht so gut läuft, surft sie beruflich wieder auf der Erfolgswelle. Für den ORF dreht sie ja gerade die Heimatkomödie "Herzklang - Zurück zu mir", wo sie in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen sein wird.