ESC-Koffer weg: Sarah Engels landet ohne Kostüm in Wien

Sarah Engels ist für den Eurovision Song Contest in Wien gelandet - aber offenbar ohne ihre Kostüme. Die Fluggesellschaft "findet meinen Koffer mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision nicht mehr", schreibt die Sängerin in ihrer Instagram-Story. "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel." Am 12. Mai beginnen die Halbfinale des Wettbewerbs.

Am Flughafen Schwechat wurde die deutsche ESC-Delegation von jubelnden Fans mit Fahnen und Schildern begrüßt.