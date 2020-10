Erneuter Ärger für Shia LaBeouf: Wegen Körperverletzung und Diebstahl angeklagt

2017 sorgte er betrunken für Negativschlagzeilen, als er einen Kellner in einer Bowlinghalle im betrunkenen Zustand als "Rassisten" bezeichnete. Zu einem ähnlichen Szenario kam es, als LaBeouf wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet wurde und einen Polizisten als Rassisten beschimpfte. Bei einer Demonstration soll der Schauspieler einmal einen Protestierenden attackiert haben. Auch seine Beziehung mit Mia Goth verlief turbulent. 2015 kam es zwischen den beiden zu einem Streit auf offener Straße. Geheiratet wurde dennoch. 2016 traute sich das Paar in Las Vegas, im Beisein von Elvis Presley- und Alice Cooper-Imitatoren. Zwei Jahre später folgte die Scheidung.

Erst vor Kurzem hatte der Schauspieler, dessen Eltern sich getrennt hatten, als er fünf Jahre alt war, und der mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen ist, verraten, dass er mit der Schauspielerei fast aufgehört hätte. Während einer Entziehungskur sei er aber dazu ermutigt worden, das Drehbuch zu dem Film "Honey Boy" zu schreiben und dabei durch das Aufschreiben seiner eigenen Erlebnisse besser mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung klarzukommen.

"Es war das erste Mal, dass mir erklärt wurde, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung hatte. Ich dachte zuvor einfach nur, dass ich ein Alkoholiker sei, so wie ein waschechter Trinker, und dass ich damit klarkommen musste. Mir war klar, dass es ein Problem war, aber ich wusste nicht, dass da auch dieses ganz andere Ding war, das mich davon abhielt, in meinem Leben auch nur ein bisschen Frieden finden zu können und mit Menschen zurechtzukommen", erzählte das skandalträchtige Ausnahmetalent in einem Podcast gegenüber dem Hollywood Reporter.