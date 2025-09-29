Eric Dane: So sehr leidet seine Familie unter seiner ALS-Diagnose

Bei Schauspieler Eric Dane, bekannt aus "Grey's Anatomy" und "Charmed", wurde Anfang 2025 ALS diagnostiziert. Die unheilbare Nervenkrankheit hat den 52-Jährigen sowohl psychisch als auch physisch gezeichnet. Nun sprach seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) darüber, dass nicht nur Dane selbst, sondern auch die gesamte Familie unter der Diagnose leidet. Nichts ist mehr so, wie es einmal war.

"Meine Mädchen leiden wirklich" Gayheart und Dane haben gemeinsam zwei Töchter: Billie (15) und Georgia (13). "Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit", gibt Gayheart gegenüber dem Magazin People an. Jeder Tag sei eine neue Herausforderung. "Wir haben einige professionelle Therapeuten, die uns helfen, und wir versuchen einfach, etwas Hoffnung zu haben und dies mit Würde, Anmut und Liebe zu tun", erzählt Gayheart. Doch die Situation sei "herzzerreißend", besonders für die Töchter: "Meine Mädchen leiden wirklich". Oft sage man, alles geschehe aus einem bestimmten und guten Grund, doch diese Denkweise sei ihr derzeit noch fremd, gibt die Schauspielerin an. "Ich glaube nicht, dass ich schon an einem Punkt bin, an dem ich etwas Positives daraus ziehen kann. So weit bin ich noch nicht."