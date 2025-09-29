Eric Dane: So sehr leidet seine Familie unter seiner ALS-Diagnose
Bei Schauspieler Eric Dane, bekannt aus "Grey's Anatomy" und "Charmed", wurde Anfang 2025 ALS diagnostiziert. Die unheilbare Nervenkrankheit hat den 52-Jährigen sowohl psychisch als auch physisch gezeichnet.
Nun sprach seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) darüber, dass nicht nur Dane selbst, sondern auch die gesamte Familie unter der Diagnose leidet. Nichts ist mehr so, wie es einmal war.
"Meine Mädchen leiden wirklich"
Gayheart und Dane haben gemeinsam zwei Töchter: Billie (15) und Georgia (13). "Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit", gibt Gayheart gegenüber dem Magazin People an. Jeder Tag sei eine neue Herausforderung. "Wir haben einige professionelle Therapeuten, die uns helfen, und wir versuchen einfach, etwas Hoffnung zu haben und dies mit Würde, Anmut und Liebe zu tun", erzählt Gayheart. Doch die Situation sei "herzzerreißend", besonders für die Töchter: "Meine Mädchen leiden wirklich".
Oft sage man, alles geschehe aus einem bestimmten und guten Grund, doch diese Denkweise sei ihr derzeit noch fremd, gibt die Schauspielerin an. "Ich glaube nicht, dass ich schon an einem Punkt bin, an dem ich etwas Positives daraus ziehen kann. So weit bin ich noch nicht."
"Es ist eine schreckliche Krankheit"
Eigentlich reichte Gayheart 2018 die Scheidung ein (das Ja-Wort gab sich das Paar 2004), doch aufgrund der Diagnose zog sie diese wieder zurück. "Wir haben es definitiv mit etwas zu tun, das uns alle zusammengebracht hat, und Eric wird immer meine Familie sein, egal ob wir verheiratet sind oder nicht, oder im selben Haus wohnen oder nicht", betont Gayheart im Interview. Zwar steht sich das Paar mittlerweile wieder näher, doch dankbar sei sie ALS nicht, so Gayheart: "Es ist eine schreckliche Krankheit, und ich wünschte, es gäbe ein Heilmittel. Ich hoffe, sie finden bald eines, denn es ist einfach so traurig."
Auch Dane ist mit seinen Gedanken vor allem bei seinen Töchtern, teilt er im bewegenden Interview mit Diane Sawyer mit: "Das Risiko ist groß, dass ich meinen Töchtern genommen werde, während sie noch sehr jung sind." Auch er selbst habe seinen Vater bereits in jungen Jahren verloren.
Als Dane im April die Diagnose öffentlich bekannt gab, schrieb er im dazugehörigen Statement: "Ich bitte Sie höflich, meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren."
Zuletzt musste der beliebte Schauspieler aus gesundheitlichen Gründen im letzten Moment seinen Auftritt bei den diesjährigen Emmy-Awards spontan absagen. Geplant wäre eine Reunion mit dem Ex-"Grey's Anatomy"-Kollegen Jesse Williams gewesen.
