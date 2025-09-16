Eigentlich hätte "Grey's Anatomy"- und "Charmed"-Star Eric Dane am Wochenende bei der Verleihung der diesjährigen Emmy-Awards als Laudator auftreten sollen. Standing Ovations wären dem 52-Jährigen wohl sicher gewesen, denn Dane gab im April dieses Jahres bekannt, dass bei ihm die Krankheit ALS diagnostiziert wurde. Doch Dane sagte seinen Auftritt bei den Emmys in letzter Minute ab, Fans waren seitdem in Sorge. Wie geht es dem beliebten Serienstar? Ist sein Gesundheitszustand stabil? Nun meldete sich Dane selbst zu Wort.

"Wir müssen es jetzt tun" Dane veröffentlichte auf seinem Instagramkanal eine Videobotschaft. Sie ist emotional und regt zum Nachdenken an, doch Details über sein persönliches Wohlergehen spart er darin aus. Vielmehr handelt es sich um einen Videoclip der Organisation "I am ALS", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf die Erkrankung aufmerksam zu machen, über sie aufzuklären und auch die Forschung diesbezüglich voranzutreiben. "Ich bin Eric. Ich bin Schauspieler, Vater und jetzt eine Person, die mit ALS lebt", beginnt Dane seine Botschaft. "Seit über einem Jahrhundert ist ALS unheilbar und wir wollen den Status quo nicht mehr akzeptieren. Wir brauchen den schnellsten Weg zur Heilung, und deshalb kooperiere ich mit 'I am ALS' und 'Push for Progress'. Unser Ziel? Eine Milliarde US-Dollar in den nächsten drei Jahren." Mit diesem Geldbetrag wolle man tausende Behandlungen sichern, "für Patienten wie mich". Dane betont weiter: "Es gibt so viel mehr zu lernen, mehr zu tun – und wir müssen es jetzt tun." User im Kommentarfeld weisen auf Danes schwache Körperstruktur und seine verwaschene Sprache hin. Viele zeigen sich geschockt, dass die Krankheit beim Schauspieler "so schnell voranschreite". Danes ehemalige "Charmed"-Kollegin Holly Marie Combs hinterließ unter dem Post ein weißes Herz-Emoji.

"Es ist kein Traum" In der Vergangenheit sprach Dane beispielsweise mit dem Magazin People sowie mit der Journalistin Diane Sawyer im Rahmen eines TV-Interviews über seine Diagnose. "Ich wache jeden Tag auf und werde umgehend daran erinnert, dass das wirklich passiert. Es ist kein Traum", so Dane zu Sawyer. "Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen." Doch er blickt auch in die Zukunft: "Ich glaube nicht, dass es das Ende meiner Geschichte ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mein Ende ist."