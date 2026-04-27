"Enttäuscht": Schlagerstar Carpendale fordert Entschuldigung von Oliver Welke

Schlagerstar Howard Carpendale ist nach eigenen Worten enttäuscht über einen Kommentar von Oliver Welke in der "heute-show" und fordert eine Entschuldigung. "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können", sagte Carpendale in einem Video auf Instagram. Der 80-Jährige bezieht sich damit auf einen Kommentar, den Welke in der Sendung vom 24. April sagte: "Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale", rezitierte Carpendale den Grund für seinen Missmut.

In der ZDF-Satiresendung ging es zu diesem Zeitpunkt um Roboter und die Frage, ob sie Witze erzählen könnten. Welke schlug mit diesen Worten einem Pflegeroboter einen Witz vor, der "altersgerecht" sei.

"Sag mal, spinnst du?"

Carpendale reagierte darauf: "Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir? Hast du überhaupt eine Ahnung wovon du redest?" Zudem bemerkte er, dass der Witz uralt sei. Bei seinen Konzerten seien "feine Leute". "Komm mal vorbei, ich bring dir ein bisschen bei, was Empathie heißt, okay?", richtete sich Carpendale an Welke. "Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir, weil bis du sagst: 'Es tut mir echt leid', gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen."

Welke: Ich war noch nie bei Carpendale-Konzert

Welke selbst nahm am Abend in der Bild-Zeitung Stellung zu Carpendales Statement und sagte: "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen - hat ja auch geklappt. Dafür brauchten wir einen Schlagersänger, den jeder kennt. Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen."