Demnach soll ein "sehr wütender" Harry dem Oprah-Interview zugestimmt haben, welches dann Anfang März ausgestrahlt worden war, zitiert das Blatt eine Quelle.

Ein vermeintlicher Palast-Insider behauptet gegenüber der Sun: "Harry und Meghan waren vor Oprah sehr verärgert, weil die endgültige Megxit-Trennung gerade unterzeichnet worden war, was beinhaltete, dass Harry keine militärischen Titel behielt. Das war es, was ihn so wütend machte. Er ist sehr emotional und seine militärischen Titel waren für ihn sehr wichtig, da er gedient hat."

Anderen Berichten zufolge sollen Meghan und Harry dem Oprah-Interview zugestimmt haben, als ihnen mitgeteilt worden war, dass ihr Sohn Archie nicht zum Prinzen ernannt werden würde, wenn Prinz Charles König wird. Zu den Behauptungen haben sich Meghan und Harry bisher aber nicht geäußert.