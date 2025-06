Teuerstes Haus in Austin: Emma Stones Multi-Millionen-Texas-Villa

Das Vermögen von Schauspielerin Emma Stone wird auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Zu verdanken hat die US-Amerikanerin den stattlichen Kontostand ihren Filmerfolgen - darunter "La La Land" und "Cruella", die als ihre Karrierehöhepunkte gelten.

Da wundert es nicht, dass es sich die Schauspielerin auch leisten kann, fürstlich zu wohnen. Stone hat bereits in mehreren exklusiven Immobilien gelebt, von einer historischen Eigentumswohnung im West Village in New York bis hin zu einem Haus im spanischen Stil in Los Angeles, das sie 2024 für vier Millionen Dollar zum Verkauf angeboten hat.

Nach ihrer Hochzeit mit Dave McCary im Jahr 2020 und der Geburt ihrer Tochter im Jahr darauf verließ die Oscar-Preisträgerin die Küstenregion und kaufte sich ein Haus im traditionellen Stil in Texas - das jetzt allerdings einen neuen Besitzer sucht.

Die vielen Edel-Residenzen der Emma Stone

Als sie noch mit Andrew Garfield liiert war, bewohnte sie ein Stadthaus in New York. Das 1835 erbaute Gebäude in der West 20th Street 436 verfügte Berichten zufolge über viele edle Merkmale: Hohe Decken, Stuckleisten, Balkone, eine Außenterrasse, eine Dachterrasse, ein Aufzug und insgesamt dreizehn Kamine standen Stone und Garfield laut housebeautiful.com in ihrem ehemaligen Liebesnest zur Verfügung.