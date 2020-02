Elton John setzt Tour nach kurzer Krankheitspause fort

Pop-Legende Elton John (72, "I'm Still Standing") ist auf dem Weg der Besserung - und will seine Tour in Neuseeland fortsetzen. Wie ein Promoter des Sängers und Pianisten am Montag laut örtlichen Medienberichten sagte, soll die Tour nach einem Extra-Tag Pause, die vom Arzt verordnet wurde, mit den verbleibenden Konzerten in Auckland fortgeführt werden.

Geplant waren sie für diese Woche am Dienstag und Donnerstag, nun sollen sie am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Am Sonntag hatte der britische Musiker sein Konzert im ausverkauften Mount-Smart-Stadion von Auckland abbrechen müssen, weil ihm die Stimme versagte. Kurz darauf schrieb er auf Instagram, bei ihm sei zuvor eine leichte Lungenentzündung festgestellt worden. Er entschuldigte sich bei seinen Fans und bat um Verständnis.