Elliot Page: "Mutter wollte nicht, dass ich queer bin"

Mutter "wollte nicht, dass ich queer bin"

Page, der am 6. Juni die Autobiografie "Pageboy" herausbringt, sagte dem Spiegel: "Sie wollte nicht, dass ich queer bin. Und auch als sie sagte, dass sie damit okay sei, konnte ich noch immer ihre EnttĂ€uschung und Trauer spĂŒren. Sie hat einfach Zeit gebraucht. Was das aber zeigt: Menschen können sich verĂ€ndern."

In der Autobiografie schildert Page eine Situation auf einer Party, bei der ein Hollywoodstar gesagt habe: "Ich fick dich mal so richtig durch, dann wirst du schon merken, dass du doch auf MĂ€nner stehst." Dazu sagte Page dem "Spiegel": "Ich habe mich aber dagegen entschieden, den Namen des Hollywoodstars zu nennen. Weil es dann nur noch darum gegangen wĂ€re, mit dem Finger auf eine einzelne Person zu zeigen. Die Frage ist fĂŒr mich eher, was wir aus solchem Verhalten lernen können." Wenn er den Namen nenne, drehe sich alles nur noch um diese Person.