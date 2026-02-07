Rückkehr in die USA? Einblicke in Ellens neue palastartige Villa in Montecito

Rund 20 Jahre lang erschien Ellen DeGeneres fast jeden Nachmittag auf den Fernsehbildschirmen der USA. Inzwischen lebt sie in England. Nach dem Aus ihrer langjährigen Talkshow hat die US-Amerikanerin dem Rampenlicht den Rücken gekehrt und ist in die bei Promis beliebte Region Cotswolds in Großbritannien gezogen. "Ellen war in England auf Wohnungssuche", sagte eine Quelle im November 2024 gegenüber dem Magazin People. "Am Ende fand sie ein Haus, das ihr gefiel, und sie kaufte es kurz darauf." Wie die Ex-Moderatorin in den Cotswolds lebt, erfahren Sie hier:

Ellen DeGeneres soll Haus in Montecito gekauft haben Nun wird über eine mögliche Rückkehr in die USA spekuliert. Denn wie berichtet wird, hat sich die Komikerin wieder in den US-Immobilienmarkt gestürzt und soll für knapp 27 Millionen Dollar eine Villa in Montecito erworben haben. Page Six spricht von einer "palastartigen Villa". Wie Radar Online berichtet, soll der Kauf Ende November erfolgt sein - also rund ein Jahr, nachdem DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi nach Großbritannien gezogen waren. Dem Bericht zufolge sollen Ellen und de Rossi das kalifornische Anwesen vom Hollywood-Produzenten Brian Grazer erworben haben. Das Anwesen erstreckt sich über ein mehrere Hektar großes Grundstück und verfügte unter anderem über einen Pickleball-Platz. Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen man das neue Haus des Paares, welches sich inmitten einer grünen Landschaft befindet, bestaunen kann (zu sehen hier).

Die US-Komikerin hat sich zu dem vermeintlichen Kauf bisher nicht offiziell geäußert. Ellen DeGeneres will laut Insider in Montecito überwintern Eine dem Paar nahestehende Quelle bestätigte gegenüber Page Six, dass der Umzug nur vorübergehend sei. "Sie haben Großbritannien noch nicht satt", erklärte die Quelle. "Sie wollten den Winter in Montecito verbringen. Sie lieben die Cotswolds und freuen sich schon sehr auf ihre baldige Rückkehr." Montecito, wo auch Prinz Harry und Herzogin Meghan residieren, ist für DeGeneres und Ehefrau Portia kein Neuland.